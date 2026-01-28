Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, 26 Ocak 2026 itibarıyla açıkladığı güncel portföy verileriyle Borsa İstanbul’daki pozisyonlarını ortaya koydu. Trilyonlarca dolarlık varlığı yöneten fon devinin Türkiye tarafında özellikle sanayi, bankacılık, perakende ve enerji hisselerinde yoğunlaştığı görüldü.

Paylaşılan listeye göre BlackRock’ın Borsa İstanbul’da en yüksek ağırlık verdiği hisse ASELSAN olurken; BİM, Akbank ve Tüpraş fonun öne çıkan diğer büyük pozisyonları arasında yer aldı.

BLACKROCK’IN BORSA İSTANBUL’DA EN FAZLA AĞIRLIK VERDİĞİ HİSSELER

BlackRock portföyünde öne çıkan ilk sıralar şöyle oluştu:

ASELSAN (ASELS) – %11,22

BİM Mağazalar (BIMAS) – %7,23

Akbank (AKBNK) – %6,29

Tüpraş (TUPRS) – %5,49

Türk Hava Yolları (THYAO) – %3,80

Koç Holding (KCHOL) – %3,78

Turkcell (TCELL) – %3,59

Kiler Holding (KLRHO) – %3,37

İş Bankası C (ISCTR) – %3,33

Yapı Kredi (YKBNK) – %3,20

Bu tablo, BlackRock’ın Türkiye yatırımlarında özellikle savunma sanayii, bankacılık, enerji ve tüketim odaklı bir dağılım izlediğini gösterdi.

PORTFÖYE GİREN DİĞER DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

Fonun Borsa İstanbul’daki diğer önemli pozisyonları arasında şu şirketler yer aldı:

Sabancı Holding (SAHOL)

Ereğli Demir Çelik (EREGL)

Ford Otosan (FROTO)

TAV Havalimanları (TAVHL)

Migros (MGROS)

Koza Altın (TRALT)

Emlak Konut GYO (EKGYO)

Destek Faktoring (DSTKF)

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

Pegasus (PGSUS)

BlackRock portföyünde bankacılık ve holding hisseleri öne çıkarken; savunma sanayii, enerji, havacılık, perakende ve altın tarafındaki yatırımlar da dikkat çekti. Uzmanlar, bu dağılımın hem enflasyona duyarlı sektörlere hem de ihracat ve döviz geliri yüksek şirketlere işaret ettiğini belirtiyor.

Not: Haberde yer alan bilgiler, 26 Ocak 2026 tarihli portföy dağılımına dayanmaktadır.

Uyarı: Yatırım tavsiyesi değildir.