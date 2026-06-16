Kurum, buna karşın yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı çekti.

BBVA, küresel büyümenin önceki tahminlere kıyasla daha zayıf seyredeceğini belirtirken, özellikle Avrupa ekonomisine ilişkin görünümün bozulduğunu ifade etti. Raporda, enerji fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısından itibaren gerilemesi ve ciddi arz kesintilerinin yaşanmaması halinde sert bir ekonomik yavaşlamanın önlenebileceği öngörüldü.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3'E İNDİRİLDİ

Kurum, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydettiğini, ancak mayıs ayı itibarıyla ekonomik aktivitede ilave bir yavaşlama gözlendiğini belirtti. Buna rağmen söz konusu yavaşlamanın henüz endişe verici boyutlara ulaşmadığı vurgulandı.

BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararları, ihracatçılara yönelik destekler ve yeni kredi paketlerinin, büyümeyi yaklaşık yüzde 3 seviyesinde tutma yönündeki politika tercihinin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki çatışmaların çözülmesiyle birlikte 2026'nın ikinci yarısında sınırlı bir toparlanma bekleyen kurum, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdü.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Raporda, yüksek enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki aksaklıklar, artan enflasyon beklentileri ve olası ikinci tur etkiler nedeniyle enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı belirtildi.

BBVA, nisan ayında yaşanan yukarı yönlü enflasyon sürprizinin ardından 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 30'a yükseltti.

FAİZ VE KUR BEKLENTİLERİ KORUNDU

Kurum, TCMB'nin fonlama faizini eylül ayında kademeli olarak normalleştirmesini ve ekim ayında politika faizine yakınsamasını beklediğini ifade etti. BBVA, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 37, USD/TL beklentisini ise 52 seviyesinde korudu.

Raporda ayrıca, kısa vadede güçlü kur politikasını desteklemek amacıyla daha uzun süre yüksek reel faizler ve daha sıkı makroihtiyati tedbirlerin uygulanmasının beklendiği kaydedildi.

CARİ AÇIKTA YUKARI YÖNLÜ RİSKLER SÜRÜYOR

BBVA, dış finansman koşulları nedeniyle bütçe açığının Orta Vadeli Program hedeflerinden önemli ölçüde sapmasının beklenmediğini belirtti. Ancak zayıf dış talep ve yükselen enerji ithalat maliyetlerinin cari açık üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan kurum, Türkiye'nin yapısal cari denge dinamiklerinin, dış şoklar ve küresel belirsizliklere karşı önemli bir tampon görevi görebileceğini değerlendirdi.

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