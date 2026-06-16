Borsa İstanbul'da dayanıklı tüketim sektörü, hem yüksek piyasa değerine sahip şirketleri hem de sektör ortalamalarının altında işlem gören hisseleriyle yatırımcıların radarında yer alıyor. Stockeys verilerine göre, 16 Haziran 2026 tarihli verilere göre sektörün en değerli şirketleri belli olurken, değerleme çarpanları açısından öne çıkan hisseler de dikkat çekti.

DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Piyasa değeri bazında sektörün zirvesinde 124,863 milyon TL ile OZATD yer aldı. Şirketi 71,695 milyon TL piyasa değeriyle ARCLK takip etti.

Sektörde en yüksek piyasa değerine sahip şirketler şu şekilde sıralandı:

Hisse Piyasa Değeri (Milyon TL) OZATD 124,863 ARCLK 71,695 HATSN 12,094 VESBE 10,288 VESTL 8,427 ALCAR 7,965 BVSAN 4,963 SAFKR 4,884 MEKAG 3,072 IMASM 2,877

ÇARPANLARA GÖRE UCUZ KALAN HİSSELER

Sektör hisseleri, Fiyat/Kazanç (FK), Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD), Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) ve Firma Değeri/Net Satış (FD/Net Satış) oranları üzerinden de değerlendirildi.

PD/DD ORANINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Sektörde ortalama PD/DD oranı 1,33 seviyesinde bulunuyor. Bu ortalamanın altında işlem gören hisseler şunlar:

VESBE (0,26)

VESTL (0,32)

IHEVA (0,34)

SNICA (0,49)

SILVR (0,54)

KLMSN (0,65)

IMASM (0,89)

ARCLK (0,98)

FORMT (1,17)

FD/FAVÖK ORANINDA SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA KALANLAR

Sektörde ortalama FD/FAVÖK oranı 11,66 olarak hesaplanırken, bu seviyenin altında kalan hisseler şöyle sıralandı:

IHEVA (3,34)

ARCLK (7,92)

SNICA (9,87)

BVSAN (10,66)

MAKIM (11,31)

FD/NET SATIŞ ORANINDA DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

Sektör ortalaması 1,21 olan FD/Net Satış oranında ortalamanın altında kalan şirketler:

IHEVA (0,26)

ARCLK (0,47)

VESBE (0,56)

ARZUM (0,62)

SILVR (0,66)

KLMSN (0,85)

VESTL (0,92)

MEKAG (1,01)

SNICA (1,03)

Sektörde FK ortalaması 34,26 seviyesinde bulunurken, bu oranın altında kalan hisse ALCAR oldu.

4 KRİTERDEN 3'ÜNDE ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Verilere göre dört temel değerleme kriterinin üçünde birden sektör ortalamasının altında yer alan hisseler:

IHEVA

ARCLK

SNICA

olarak öne çıktı.

DÜŞÜK ÇARPANLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bir hissenin sektör ortalamalarına göre daha düşük çarpanlarla işlem görmesi, her zaman yatırım fırsatı anlamına gelmeyebilir. Bu durum şirketin henüz potansiyelinin tam fiyatlanmamış olmasından kaynaklanabileceği gibi, kârlılık, büyüme, nakit akışı veya borçluluk gibi alanlara ilişkin soru işaretlerinden de kaynaklanabilir.

Bu nedenle yatırımcıların sadece "ucuz" görünen hisselere değil; şirketlerin kârlılık, nakit üretimi, borçluluk seviyesi ve büyüme performansına da dikkat etmesi gerekiyor.

(STOCKEYS)

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.