Piyasalardaki hareketliliği yakından izleyen yatırımcılar, "1 Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularına yanıt ararken, günün ilk saatlerinde döviz kurlarında yatay seyir dikkat çekti.

İşte 24 Haziran 2026 Çarşamba günü TSİ 07.24 itibarıyla güncel döviz kurları:

Dolar/TL

Alış: 46,48 TL

Satış: 46,51 TL

Euro/TL

Alış: 52,84 TL

Satış: 52,90 TL

Sterlin/TL

Alış: 61,33 TL

Satış: 61,44 TL

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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