Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"ten "durağan"a indirdi. Ocak 2026'da yükseltilen görünümün yalnızca birkaç ay içinde geri alınması, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı iştahını kısa vadede olumsuz etkileyebilir.

Gerekçe: Rezervler eriyor, risk büyüyor

Fitch, kararını olağan takvim dışında açıkladı. Görünüm revizyonunun temel gerekçesi, İran savaşının başlamasından bu yana TCMB'nin Türk lirasını savunmak amacıyla döviz piyasasına 50 milyar doların üzerinde müdahale etmesi ve bu süreçte rezervlerin belirgin biçimde erimesi oldu. Kuruluş aynı zamanda savaşın uzaması halinde dış borç ödemeleri ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu "BB-" düzeyinde korundu. Herhangi bir not indirimi yapılmadı. Ancak görünüm değişikliği, piyasalar açısından asıl önemli sinyali taşıyor: Yakın vadede not artırımı beklentisini fiyatlamak artık anlamsız hale geliyor.

BIST'te hangi şirketler baskı altına girer?

Görünüm gerilemeleri borsada doğrudan fiyat belirlemez; ancak yabancı kurumsal yatırımcıların portföy kararlarında kritik bir referans noktası işlevi görür. Ocak 2026'dan bu yana BIST'e 2,5 milyar doların üzerinde yabancı sermaye girişi yaşanmıştı. Bu girişin önemli bölümü bankacılık ve holding hisselerine yönelmişti. Söz konusu tablonun tersine dönme riski şimdi masaya gelmiş durumda.

Sektör bazında en yüksek hassasiyet bankacılık tarafında. GARAN, AKBNK, ISCTR, YKBNK gibi büyük bankalar, dış piyasalardan borçlanma ve tahvil ihracı yoluyla yabancı fon kullanan yapılar. Kredi notu görünümünün gerilemesi bu bankaların dış borçlanma maliyetlerini artırabilir; net faiz marjlarını sıkıştırma riski doğar. Üstelik yabancı yatırımcılar portföy ağırlıklarını azaltmaya karar verirse ilk satışların başlayacağı nokta da XBANK oluyor.

Holding hisseleri de benzer baskıyla karşılaşabilir. KCHOL, SAHOL gibi büyük holdinglerin yabancı yatırımcı tarafından tercih edilme gerekçelerinden biri de Türkiye'nin artan kredi kalitesine duyulan güvendi. Bu güven sarsılırsa holding iskontolarının açılması kaçınılmaz.

Havacılık ve turizm tarafında ise tablo daha karmaşık. TAVHL ve PGSUS gibi döviz geliri yüksek şirketler, kur hareketinden kısmen fayda sağlayabilir. Ancak yabancı çıkışının yarattığı genel endeks baskısından ayrışmaları güç.

Perakende ve iç talep odaklı şirketler ise kur oynaklığı üzerinden maliyet baskısıyla karşılaşma riskiyle öne çıkıyor. İthalat bağımlılığı yüksek, TL geliri olan şirketlerde marj daralması gündeme gelebilir.

Not artırımı beklentisi fiyatlanmıştı

Ocak 2026'da Fitch görünümü pozitife çektiğinde piyasa bunu agresif biçimde fiyatlamıştı. Analistler bile o dönemde "fiyatlama sanki not artışı gerçekleşmişçesine yapılıyor" uyarısında bulunmuştu. Şimdi bu beklentinin geri alınması, aşırı fiyatlanan kesimlerde düzeltmeyi hızlandırabilir.

Öte yandan not "BB-"de korundu; bu durum tam anlamıyla bir kriz sinyali değil. BIST'in bu haberi sindirme kapasitesi var. Asıl belirleyici olan, yabancı yatırımcının rezerv erimesi ve jeopolitik tablo karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği olacak.

Sıradaki tarih: 17 Temmuz

Fitch, bir sonraki değerlendirmeyi 17 Temmuz 2026'ya aldı. O tarihe kadar TCMB rezervlerinin seyri, İran cephesindeki gelişmeler ve enflasyon verileri belirleyici olacak. Rezervlerin 2027 sonunda benzer ülke ortalamalarının altına düşeceği öngörüsü ise izleme baskısının süreceğine işaret ediyor.

Bu içerik uluslararası kaynaklara dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.