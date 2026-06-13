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İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, özellikle gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Alım satım yapmayı planlayanlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Yarım altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte güncel altın fiyatları:

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.042,02 TL

Satış: 10.263,02 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.219,10 dolar

Satış: 4.219,65 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.276,26 TL

Satış: 6.277,08 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.276,26 6.277,08 % 0.31 23:59
Ons Altın / TL 195.185,69 195.248,27 % 0.31 23:59
Ons Altın / USD 4.219,10 4.219,65 % 0.16 23:59
Çeyrek Altın 10.042,02 10.263,02 % 0.31 23:59
Yarım Altın 20.021,27 20.526,05 % 0.31 23:59
Ziynet Altın 40.168,07 40.926,56 % 0.31 23:59
Cumhuriyet Altını 41.798,00 42.431,00 % 2.79 17:04
Tüm Altın Fiyatları

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