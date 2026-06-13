İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, özellikle gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları araştırma konusu olmaya devam ediyor.
Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Alım satım yapmayı planlayanlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Yarım altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
İşte güncel altın fiyatları:
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.042,02 TL
Satış: 10.263,02 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.219,10 dolar
Satış: 4.219,65 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 6.276,26 TL
Satış: 6.277,08 TL
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