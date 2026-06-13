Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Alım satım yapmayı planlayanlar, günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Yarım altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte güncel altın fiyatları:

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.042,02 TL

Satış: 10.263,02 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.219,10 dolar

Satış: 4.219,65 dolar

GRAM ALTIN

Alış: 6.276,26 TL

Satış: 6.277,08 TL

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