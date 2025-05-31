Mayıs ayının son haftasında finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
Mayıs ayının son haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. İşte yatırım araçlarının bu haftaki performansı...
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya indi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liraya indi.
ÇEYREK ALTIN
Geçen hafta sonu 7 bin 28 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya geriledi.
DOLAR
Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,2440 liraya çıktı.
EURO
Euro da yüzde 0,69 artışla 44,4710 liraya çıktı.
YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 değer kaybetti.
EMEKLİLİK FONLARI
Emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.
YATIRIM FONLARI
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,95 ile "hisse senedi" fonları oldu.