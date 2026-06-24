Ticaret Bakanlığı tarafından kuyum sektörünü ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeye göre, laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taşlar, "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" ya da Bakanlık tarafından uygun görülecek benzer ifadelerden en az biri kullanılmadan satışa sunulamayacak.

ETİKET VE REKLAMLARDA AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Yönetmelik kapsamında söz konusu ibarelerin ürün etiketlerinde, sertifikalarda, faturalarda, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde yer alması zorunlu hale getirildi.

Böylece tüketicilerin doğal taşlarla laboratuvar ortamında üretilen taşları daha kolay ayırt edebilmesi hedefleniyor.

SATIŞ ALANLARI DA AYRILACAK

Düzenleme kapsamında sentetik taşlar ile doğal kıymetli taşların aynı alanda sergilenmesine de sınırlama getirildi.

Buna göre, mağazalarda söz konusu ürünlerin farklı vitrin veya bölümlerde sergilenmesi gerekecek. İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise laboratuvar üretimi taşlar ayrı kategoriler altında tüketicilere sunulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanlığı sorumlu olacak.