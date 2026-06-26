Aracı kurum, Türk Hava Yolları hisseleri için hedef fiyatını 391 TL'den 407 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini ise "tut" olarak korudu.

THYAO İÇİN YENİ HEDEF FİYAT

Ünlü & Co tarafından yayımlanan raporda THYAO hissesine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

Aracı Kurum: Ünlü & Co

Hedef Fiyat: 407,00 TL

Önceki Hedef Fiyat: 391,00 TL

Son Fiyat (THYAO): 329,00 TL

Tavsiye: Tut

Prim Potansiyeli: %23,70

Rapor Tarihi: 26 Haziran 2026

Güncellenen hedef fiyata göre THYAO hisselerinde mevcut kapanış fiyatına kıyasla yaklaşık %23,70 oranında prim potansiyeli bulunuyor.

THYAO hisseleri haftanın son işlem gününe pozitif başladı. Hisseler yazım sırasında yüzde 0,61’lik yükselişle 330.5 TL’den işlem gördü. Aylık bazda yüzde 10,67 kazandırdı.

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