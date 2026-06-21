Morgan Stanley, altın için uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken, ons başına 5 bin 200 dolarlık rekor hedefe ulaşmanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu nedeniyle giderek zorlaştığını açıkladı.

Banka, 2026'nın ikinci yarısında altın fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü belirtirken, yeni bir yükseliş dalgası için ETF talebinin yeniden güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ALTINDA KRİTİK EŞİK: ETF ALIMLARI

Morgan Stanley emtia stratejistleri Amy Gower ve Martijn Rats, altının 5 bin 200 dolar hedefine ilerleyebilmesi için borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin yeniden hız kazanmasının şart olduğunu belirtti.

Analistler, "Eksik parça ETF talebi; bunun da Fed'in izleyeceği patikaya, reel getirilere ve dolara duyarlı kalması muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde altın ETF'lerinde görülen net çıkışlar ise yükseliş beklentilerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor.

FED'İN ŞAHİN DURUŞU BASKI YARATIYOR

Morgan Stanley'e göre Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son projeksiyonlarının ardından piyasalarda faiz artırımı ihtimalinin yeniden fiyatlanmaya başlaması, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdı.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ABD 10 yıllık reel tahvil getirilerini şubat ayı seviyelerinin üzerine taşırken, bu durum altın ETF'lerinden çıkışları hızlandırdı.

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMLARINI ARTIRDI

Bireysel yatırımcı ve ETF ilgisindeki zayıflamaya rağmen, merkez bankalarının altın alımları piyasaya destek vermeyi sürdürüyor.

Morgan Stanley verilerine göre Çin Merkez Bankası, 2026'nın mart-mayıs döneminde 23 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, önceki 12 aylık dönemin tamamında yapılan 19 tonluk alımın üzerine çıktı.

Analistler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejilerinin altın fiyatları açısından önemli bir destek unsuru olmaya devam ettiğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN AZALMASI ALTINA DESTEK OLABİLİR

Morgan Stanley, Orta Doğu'da gerilimin azalmasına yönelik işaretlerin de altın açısından olumlu bir gelişme olabileceğini değerlendirdi.

Banka, kalıcı bir jeopolitik rahatlamanın petrol fiyatlarını aşağı çekebileceğini, bunun da merkez bankalarına para politikası açısından daha fazla hareket alanı sağlayarak altın rezervlerini korumalarını destekleyebileceğini ifade etti.

TARİHSEL VERİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Morgan Stanley'in analizine göre faiz artırımları genel olarak altın üzerinde baskı yaratsa da geçmiş dönemlerde farklı sonuçlar görüldü.

Bankanın verilerine göre altın, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımından sonraki bir ayda ortalama yüzde 0,84 yükselirken, 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından ise ortalama yüzde 3,93 değer kazandı.

Haziran 2006, Aralık 2018 ve Mart 2023 dönemlerinde altın fiyatlarının faiz artırımlarına rağmen yükseldiğine dikkat çekildi.

YENİ RALLİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Morgan Stanley, altının 5 bin 200 dolar hedefine doğru yeni bir yükseliş trendine girebilmesi için makro yatırımcıların ETF'ler aracılığıyla yeniden piyasaya dönmesi gerektiğini vurguladı.

Bankaya göre bu dönüşün gerçekleşmesi, enerji maliyetlerinin gerilemesi ve Fed'in faiz görünümünün yumuşadığına yönelik daha net sinyallerin alınmasına bağlı olacak.

ETF (BORSA YATIRIM FONU) NEDİR?

ETF (Exchange Traded Fund), altın, hisse senedi, tahvil veya belirli bir endeksi takip eden ve borsada hisse senedi gibi alınıp satılabilen yatırım fonlarıdır. Altın ETF'leri sayesinde yatırımcılar fiziki altın almadan, altın fiyatlarındaki değişimlere yatırım yapabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.