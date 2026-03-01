Analize Hızlı Bakış

Açılış: 105,40 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 100,00 TL - 105,70 TL

Kapanış: 100,80 TL

Volatilite: 0,06 TL

Hacim: 6,85 Milyar TL | Lot: 66,87 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 6,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot 66,87 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 100,80 TL, 105,00 TL, 103,70 TL, 106,30 TL, 106,30 TL

-Aralık: 100,80 TL – 106,30 TL

Son 5 günde fiyat 100,80 TL – 106,30 TL bandında; 106,30 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 106,48 TL

-52 gün HO: 98,02 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 98,00 TL / 96,00 TL

-Direnç: 104,00 TL / 108,00 TL

Kısa vadede izlenen bant: 98,00 TL - 104,00 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 104,00 TL üstünde kalıcılık olursa 108,00 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 98,00 TL – 104,00 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 98,00 TL altı sarkmalarda 96,00 TL takip edilir.

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

SAHOL bugün destek seviyesi kaç TL?

SAHOL için bugünün ilk izlenen desteği 98,00 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 96,00 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

SAHOL bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 104,00 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 108,00 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

SAHOL volatilite yüzde kaç?

27 Şubat Cuma 2026 seansında SAHOL için gün içi oynaklık %0,06. Bu oran, gün içinde fiyatın 100,00–105,70 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

SAHOL günlük işlem hacmi kaç TL?

27 Şubat Cuma 2026 itibarıyla SAHOL günlük işlem hacmi 6,85 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

SAHOL bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

27 Şubat Cuma 2026 seansında SAHOL gün içi en düşük 100,00 TL, en yüksek 105,70 TL seviyelerini gördü. Açılış 105,40 TL’den gelirken seans 100,80 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (106,48 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (98,02 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 98,00 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 96,00 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 98,00 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 104,00 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 104,00 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 02 Mart Pazartesi 2026 için, 27 Şubat Cuma 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

SAHOL için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 104,00 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 98,00 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi SAHOL’u nasıl etkileyebilir?

SAHOL’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI akışıyla da hızlanabiliyor.

SAHOL bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 6,85 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 104,00 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

SAHOL ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

