Analize Hızlı Bakış

Açılış: 710,00 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 710,00 TL - 739,50 TL

Kapanış: 726,50 TL

Volatilite: 0,06 TL

Hacim: 5,58 Milyar TL | Lot: 7,72 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 5,58 Milyar TL, toplam işlem gören lot 7,72 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 726,50 TL, 685,50 TL, 691,00 TL, 691,00 TL, 703,50 TL

-Aralık: 685,50 TL – 726,50 TL

Son 5 günde fiyat 685,50 TL – 726,50 TL bandında; 726,50 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 690,70 TL

-52 gün HO: 682,87 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 698,67 TL / 671,33 TL

-Direnç: 739,67 TL / 753,33 TL

Kısa vadede izlenen bant: 698,67 TL - 739,67 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 739,67 TL üstünde kalıcılık olursa 753,33 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 698,67 TL – 739,67 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 698,67 TL altı sarkmalarda 671,33 TL takip edilir.

Faydalı Linkler

-BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR (BIMAS) hisse detay

-BIMAS haberleri

-BIST 50 hisseleri (XU050)

-Teknik analiz nedir?

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

BIMAS bugün destek seviyesi kaç TL?

BIMAS için bugünün ilk izlenen desteği 698,67 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 671,33 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

BIMAS bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 739,67 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 753,33 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

BIMAS volatilite yüzde kaç?

08 Nisan Çarşamba 2026 seansında BIMAS için gün içi oynaklık %0,06. Bu oran, gün içinde fiyatın 710,00–739,50 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

BIMAS günlük işlem hacmi kaç TL?

08 Nisan Çarşamba 2026 itibarıyla BIMAS günlük işlem hacmi 5,58 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

BIMAS bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

08 Nisan Çarşamba 2026 seansında BIMAS gün içi en düşük 710,00 TL, en yüksek 739,50 TL seviyelerini gördü. Açılış 710,00 TL’den gelirken seans 726,50 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (690,70 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (682,87 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 698,67 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 671,33 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 698,67 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 739,67 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 739,67 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 09 Nisan Perşembe 2026 için, 08 Nisan Çarşamba 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

BIMAS için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 739,67 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 698,67 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi BIMAS’u nasıl etkileyebilir?

BIMAS’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve PERAKENDE TICARET akışıyla da hızlanabiliyor.

BIMAS bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 5,58 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 739,67 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

BIMAS ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

Bu içerik yatırım danışmanlığı değildir (6362 sayılı SPK); yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı, risk-getiri tercihinize uygun şekilde yetkili kuruluşlardan alacağınız profesyonel danışmanlık çerçevesinde değerlendirin. Bu sayfadaki bilgilere dayanarak yapılan işlemlerin sonuçlarından yayıncı sorumlu tutulamaz.