Analize Hızlı Bakış

Açılış: 163,30 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 156,00 TL - 174,20 TL

Kapanış: 161,80 TL

Volatilite: 0,04 TL

Hacim: 1,16 Milyar TL | Lot: 6,92 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 1,16 Milyar TL, toplam işlem gören lot 6,92 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 161,80 TL, 168,80 TL, 166,70 TL, 165,00 TL, 162,30 TL

-Aralık: 161,80 TL – 168,80 TL

Son 5 günde fiyat 161,80 TL – 168,80 TL bandında; 168,80 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 147,55 TL

-52 gün HO: 131,78 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 158,67 TL / 156,33 TL

-Direnç: 165,67 TL / 170,33 TL

Kısa vadede izlenen bant: 158,67 TL - 165,67 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 165,67 TL üstünde kalıcılık olursa 170,33 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 158,67 TL – 165,67 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 158,67 TL altı sarkmalarda 156,33 TL takip edilir.

Faydalı Linkler

-TR ANADOLU METAL MADENCILIK (TRMET) hisse detay

-TRMET haberleri

-BIST 50 hisseleri (XU050)

-Teknik analiz nedir?

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

TRMET bugün destek seviyesi kaç TL?

TRMET için bugünün ilk izlenen desteği 158,67 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 156,33 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

TRMET bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 165,67 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 170,33 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

TRMET volatilite yüzde kaç?

02 Mart Pazartesi 2026 seansında TRMET için gün içi oynaklık %0,04. Bu oran, gün içinde fiyatın 156,00–174,20 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

TRMET günlük işlem hacmi kaç TL?

02 Mart Pazartesi 2026 itibarıyla TRMET günlük işlem hacmi 1,16 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

TRMET bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

02 Mart Pazartesi 2026 seansında TRMET gün içi en düşük 156,00 TL, en yüksek 174,20 TL seviyelerini gördü. Açılış 163,30 TL’den gelirken seans 161,80 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (147,55 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (131,78 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 158,67 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 156,33 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 158,67 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 165,67 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 165,67 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 03 Mart Salı 2026 için, 02 Mart Pazartesi 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

TRMET için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 165,67 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 158,67 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi TRMET’u nasıl etkileyebilir?

TRMET’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve METAL CEVHERI MADENCILIGI akışıyla da hızlanabiliyor.

TRMET bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 1,16 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 165,67 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

TRMET ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

Bu sayfadaki haber, analiz ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. İçerik, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yatırım danışmanlığı sayılmaz. Yatırım kararlarınızı; risk-getiri tercihleriniz ve mali durumunuza uygun şekilde, yetkili kuruluşlardan alacağınız profesyonel danışmanlıkla değerlendirmeniz gerekir. Buradaki bilgilere dayanarak yapılan işlemlerin sonuçlarından yayıncı sorumlu değildir.