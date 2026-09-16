Analize Hızlı Bakış

Açılış: 378,00 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 347,50 TL - 381,75 TL

Kapanış: 360,00 TL

Volatilite: 0,11 TL

Hacim: 16,45 Milyar TL | Lot: 45,42 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 16,45 Milyar TL, toplam işlem gören lot 45,42 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 360,00 TL, 377,00 TL, 372,50 TL, 393,75 TL, 398,50 TL

-Aralık: 360,00 TL – 398,50 TL

Son 5 günde fiyat 360,00 TL – 398,50 TL bandında; 398,50 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 391,03 TL

-52 gün HO: 374,48 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 347,33 TL / 334,67 TL

-Direnç: 385,33 TL / 410,67 TL

Kısa vadede izlenen bant: 347,33 TL - 385,33 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 385,33 TL üstünde kalıcılık olursa 410,67 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 347,33 TL – 385,33 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 347,33 TL altı sarkmalarda 334,67 TL takip edilir.

Faydalı Linkler

-ASELSAN (ASELS) hisse detay

-ASELS haberleri

-BIST 50 hisseleri (XU050)

-Teknik analiz nedir?

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

ASELS bugün destek seviyesi kaç TL?

ASELS için bugünün ilk izlenen desteği 347,33 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 334,67 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

ASELS bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 385,33 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 410,67 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

ASELS volatilite yüzde kaç?

16 Eylül Çarşamba 2026 seansında ASELS için gün içi oynaklık %0,11. Bu oran, gün içinde fiyatın 347,50–381,75 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

ASELS günlük işlem hacmi kaç TL?

16 Eylül Çarşamba 2026 itibarıyla ASELS günlük işlem hacmi 16,45 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

ASELS bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

16 Eylül Çarşamba 2026 seansında ASELS gün içi en düşük 347,50 TL, en yüksek 381,75 TL seviyelerini gördü. Açılış 378,00 TL’den gelirken seans 360,00 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (391,03 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (374,48 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 347,33 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 334,67 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 347,33 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 385,33 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 385,33 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 17 Eylül Perşembe 2026 için, 16 Eylül Çarşamba 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

ASELS için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 385,33 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 347,33 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi ASELS’u nasıl etkileyebilir?

ASELS’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve SAVUNMA akışıyla da hızlanabiliyor.

ASELS bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 16,45 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 385,33 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

ASELS ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

Burada paylaşılan içerikler (haber/analiz/değerlendirme) bilgilendirme niteliğindedir; yatırım danışmanlığı değildir (6362 sayılı SPK). Her yatırım kararı kişiye özeldir ve risk-getiri tercihleri ile finansal duruma göre şekillenir. Bu nedenle karar öncesinde yetkili kuruluşlardan profesyonel yatırım danışmanlığı alınması önerilir. İçeriğe dayanarak yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar kullanıcı sorumluluğundadır.