Analize Hızlı Bakış

Açılış: 42,46 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 38,16 TL - 42,64 TL

Kapanış: 38,22 TL

Volatilite: 0,16 TL

Hacim: 6,53 Milyar TL | Lot: 166,43 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 6,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot 166,43 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 38,22 TL, 42,40 TL, 43,52 TL, 44,98 TL, 44,06 TL

-Aralık: 38,22 TL – 44,98 TL

Son 5 günde fiyat 38,22 TL – 44,98 TL bandında; 44,98 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 41,06 TL

-52 gün HO: 41,71 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 36,00 TL / 34,00 TL

-Direnç: 42,00 TL / 46,00 TL

Kısa vadede izlenen bant: 36,00 TL - 42,00 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 42,00 TL üstünde kalıcılık olursa 46,00 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 36,00 TL – 42,00 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 36,00 TL altı sarkmalarda 34,00 TL takip edilir.

Faydalı Linkler

-ŞİŞECAM (SISE) hisse detay

-SISE haberleri

-BIST 50 hisseleri (XU050)

-Teknik analiz nedir?

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

SISE bugün destek seviyesi kaç TL?

SISE için bugünün ilk izlenen desteği 36,00 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 34,00 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

SISE bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 42,00 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 46,00 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

SISE volatilite yüzde kaç?

16 Eylül Çarşamba 2026 seansında SISE için gün içi oynaklık %0,16. Bu oran, gün içinde fiyatın 38,16–42,64 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

SISE günlük işlem hacmi kaç TL?

16 Eylül Çarşamba 2026 itibarıyla SISE günlük işlem hacmi 6,53 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

SISE bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

16 Eylül Çarşamba 2026 seansında SISE gün içi en düşük 38,16 TL, en yüksek 42,64 TL seviyelerini gördü. Açılış 42,46 TL’den gelirken seans 38,22 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (41,06 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (41,71 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 36,00 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 34,00 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 36,00 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 42,00 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 42,00 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 17 Eylül Perşembe 2026 için, 16 Eylül Çarşamba 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

SISE için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 42,00 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 36,00 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi SISE’u nasıl etkileyebilir?

SISE’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI akışıyla da hızlanabiliyor.

SISE bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 6,53 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 42,00 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

SISE ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

Burada paylaşılan içerikler (haber/analiz/değerlendirme) bilgilendirme niteliğindedir; yatırım danışmanlığı değildir (6362 sayılı SPK). Her yatırım kararı kişiye özeldir ve risk-getiri tercihleri ile finansal duruma göre şekillenir. Bu nedenle karar öncesinde yetkili kuruluşlardan profesyonel yatırım danışmanlığı alınması önerilir. İçeriğe dayanarak yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar kullanıcı sorumluluğundadır.