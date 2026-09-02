Analize Hızlı Bakış

Açılış: 402,75 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 390,50 TL - 403,00 TL

Kapanış: 392,25 TL

Volatilite: 0,06 TL

Hacim: 13,12 Milyar TL | Lot: 33,13 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 13,12 Milyar TL, toplam işlem gören lot 33,13 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 392,25 TL, 402,75 TL, 400,25 TL, 396,00 TL, 380,75 TL

-Aralık: 380,75 TL – 402,75 TL

Son 5 günde fiyat 380,75 TL – 402,75 TL bandında; 402,75 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 372,36 TL

-52 gün HO: 311,64 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 380,67 TL / 369,33 TL

-Direnç: 402,67 TL / 413,33 TL

Kısa vadede izlenen bant: 380,67 TL - 402,67 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 402,67 TL üstünde kalıcılık olursa 413,33 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 380,67 TL – 402,67 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 380,67 TL altı sarkmalarda 369,33 TL takip edilir.

Faydalı Linkler

-TÜPRAŞ (TUPRS) hisse detay

-TUPRS haberleri

-BIST 50 hisseleri (XU050)

-Teknik analiz nedir?

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

TUPRS bugün destek seviyesi kaç TL?

TUPRS için bugünün ilk izlenen desteği 380,67 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 369,33 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

TUPRS bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 402,67 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 413,33 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

TUPRS volatilite yüzde kaç?

02 Eylül Çarşamba 2026 seansında TUPRS için gün içi oynaklık %0,06. Bu oran, gün içinde fiyatın 390,50–403,00 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

TUPRS günlük işlem hacmi kaç TL?

02 Eylül Çarşamba 2026 itibarıyla TUPRS günlük işlem hacmi 13,12 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

TUPRS bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

02 Eylül Çarşamba 2026 seansında TUPRS gün içi en düşük 390,50 TL, en yüksek 403,00 TL seviyelerini gördü. Açılış 402,75 TL’den gelirken seans 392,25 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (372,36 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (311,64 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 380,67 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 369,33 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 380,67 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 402,67 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 402,67 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 03 Eylül Perşembe 2026 için, 02 Eylül Çarşamba 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

TUPRS için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 402,67 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 380,67 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi TUPRS’u nasıl etkileyebilir?

TUPRS’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve KIMYA ILAC PETROL LASTIK VE PLASTIK akışıyla da hızlanabiliyor.

TUPRS bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 13,12 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 402,67 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

TUPRS ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

Burada paylaşılan içerikler (haber/analiz/değerlendirme) bilgilendirme niteliğindedir; yatırım danışmanlığı değildir (6362 sayılı SPK). Her yatırım kararı kişiye özeldir ve risk-getiri tercihleri ile finansal duruma göre şekillenir. Bu nedenle karar öncesinde yetkili kuruluşlardan profesyonel yatırım danışmanlığı alınması önerilir. İçeriğe dayanarak yapılan işlemlerden doğabilecek sonuçlar kullanıcı sorumluluğundadır.