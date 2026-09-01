Analize Hızlı Bakış

Açılış: 215,80 TL

Gün içi en düşük / en yüksek: 214,10 TL - 222,60 TL

Kapanış: 214,70 TL

Volatilite: 0,00 TL

Hacim: 10,51 Milyar TL | Lot: 48,21 Milyon

değerlerini görmüştür.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Günlük işlem hacmi 10,51 Milyar TL, toplam işlem gören lot 48,21 Milyon oldu.

Son 5 Günlük Fiyat Seyri

-Kapanışlar: 214,70 TL, 214,90 TL, 214,00 TL, 214,20 TL, 214,20 TL

-Aralık: 214,00 TL – 214,90 TL

Son 5 günde fiyat 214,00 TL – 214,90 TL bandında; 214,90 TL kapanış bandın üst sınırına dayandı.

Hareketli Ortalamalar

-20 gün HO: 209,82 TL

-52 gün HO: 200,56 TL

Fiyatın HO20 üzeri/altı kalıcılığı kısa vadeli momentum için, HO52 ise trendin daha “oturmuş” tarafını okumak için referans.

Destek ve Direnç Seviyeleri

-Destek: 214,00 TL / 214,00 TL

-Direnç: 214,00 TL / 214,00 TL

Kısa vadede izlenen bant: 214,00 TL - 214,00 TL

Günlük Analizdeki 3 Senaryo

-Pozitif senaryo: 214,00 TL üstünde kalıcılık olursa 214,00 TL gündeme gelebilir.

-Yatay senaryo: Fiyat 214,00 TL – 214,00 TL bandında dalgalanabilir; hacim teyidi izlenir.

-Negatif senaryo: 214,00 TL altı sarkmalarda 214,00 TL takip edilir.

Faydalı Linkler

-KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hisse detay

-KCHOL haberleri

-BIST 50 hisseleri (XU050)

-Teknik analiz nedir?

Günlük Teknik Analizde Sıkça Sorulan Sorular

KCHOL bugün destek seviyesi kaç TL?

KCHOL için bugünün ilk izlenen desteği 214,00 TL. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa ikinci destek olarak 214,00 TL öne çıkar. Kısa vadede "destek" dediğim şey, gün içi baskı arttığında fiyatın çoğu zaman tutunmaya çalıştığı eşik.

KCHOL bugün direnç seviyesi kaç TL?

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 214,00 TL. Bu bölge aşılır ve fiyat burada tutunursa ikinci direnç olarak 214,00 TL gündeme gelir. Dirençler, genelde satışın yoğunlaştığı ve hız kesmenin sık görüldüğü alanlar.

KCHOL volatilite yüzde kaç?

01 Eylül Salı 2026 seansında KCHOL için gün içi oynaklık %0,00. Bu oran, gün içinde fiyatın 214,10–222,60 TL aralığında ne kadar geniş bir hareket yaptığını özetler. Volatilite yükseldikçe destek/direnç bölgelerinde “iğne atma” ve hızlı geri dönüşler daha sık görülebilir.

KCHOL günlük işlem hacmi kaç TL?

01 Eylül Salı 2026 itibarıyla KCHOL günlük işlem hacmi 10,51 Milyar TL. Hacim, fiyat hareketinin “ne kadar katılımla” gerçekleştiğini gösterir. Aynı seviyelerden geçen iki günde, hacmi yüksek olan günün hareketi genelde daha anlamlı kabul edilir.

KCHOL bugün en yüksek/en düşük kaç TL gördü?

01 Eylül Salı 2026 seansında KCHOL gün içi en düşük 214,10 TL, en yüksek 222,60 TL seviyelerini gördü. Açılış 215,80 TL’den gelirken seans 214,70 TL kapanışla tamamlandı. Bu dört değer (açılış–düşük–yüksek–kapanış), günün “hikayesini” en net anlatan set.

20 günlük ortalama neyi gösterir?

20 günlük hareketli ortalama (209,82 TL) kısa vadeli eğilimi izlemek için pratik bir referanstır. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa kısa vadede momentum güçlü kabul edilir; altında kaldığında ise daha temkinli bir görünüm oluşur. Ben HO20’yi tek başına sinyal gibi değil, destek/direnç ile beraber “kontrol noktası” gibi okuyorum.

52 günlük ortalama neyi gösterir?

52 günlük hareketli ortalama (200,56 TL) daha “oturmuş” trendi okumaya yardım eder. Kısa vadeli dalgalanmaları filtreler; bu yüzden fiyat HO52’nin üzerinde kaldıkça genel resim daha dengeli görünür. Altına inilirse, piyasada “orta vadeli beklenti” zayıflıyor mu diye ayrıca bakmak gerekir.

Destek kırılırsa ne izlenir?

İlk eşik 214,00 TL. Bu seviye aşağı kırılırsa, çoğu zaman fiyatın ilk durak aradığı yer 214,00 TL olur. Burada önemli olan sadece “anlık altına sarkma” değil; fiyatın 214,00 altında kalıcılık gösterip göstermediği. Kalıcılık varsa risk iştahı azalır ve tepki denemeleri daha zayıf kalabilir.

Direnç kırılımı nasıl anlaşılır?

Ben direnç kırılımını “sadece üstünü görmek” diye okumuyorum. 214,00 TL üstünde kapanış ve mümkünse hacimde belirgin bir canlılık (günlük hacmin kendi ortalamasına göre artması) kırılımın daha sağlıklı işareti olur. Eğer fiyat 214,00 üstünü görüp hızla geri dönüyorsa, bu genelde “deneme” olarak kalır ve tekrar banda dönme ihtimali artar.

Bu içerik yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu çalışma 02 Eylül Çarşamba 2026 için, 01 Eylül Salı 2026 kapanış verileriyle hazırlanmış genel bilgilendirme amaçlı bir teknik görünüm özetidir. Buradaki seviyeler ve senaryolar, piyasayı okurken referans olabilecek teknik eşiklerdir; kişisel risk tercihinize ve hedeflerinize göre karar vermek gerekir.

KCHOL için bugün en kritik seviye hangisi?

Bugün “tam eşik” olarak izlediğim seviye 214,00 TL. Yukarı tarafta bu bölgenin üzerinde kalıcılık olursa hareketin nefesi açılır. Aşağıda ise 214,00 TL ilk savunma hattı; bu seviyenin altına sarkma kalıcı olursa risk algısı belirgin şekilde değişir.

BIST ve sektör etkisi KCHOL’u nasıl etkileyebilir?

KCHOL’da gün içi hareket sadece şirket özelinde değil, BIST 50 ve HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI akışıyla da hızlanabiliyor.

KCHOL bugün “hacim” açısından ne anlatıyor?

Günlük hacim 10,51 Milyar TL. Hacmin anlamı basit: fiyat hareketinin “kaç kişiyle” oluştuğu. Eğer 214,00 gibi kritik bir bölge test edilirken hacim belirgin şekilde artıyorsa, bu denemenin ciddiyetini artırır. Hacim düşükse, gün içi çıkışlar daha kolay geri verilebilir.

KCHOL ile ilgili bugün takip edilmesi gereken resmi kaynak/haber hangisi?

Bugün için en güvenilir referans, şirketin KAP bildirimleri ve teyitli haber akışıdır.

Bu içerik yatırım danışmanlığı değildir (6362 sayılı SPK); yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı, risk-getiri tercihinize uygun şekilde yetkili kuruluşlardan alacağınız profesyonel danışmanlık çerçevesinde değerlendirin. Bu sayfadaki bilgilere dayanarak yapılan işlemlerin sonuçlarından yayıncı sorumlu tutulamaz.